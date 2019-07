Il Napoli pesca dal Giugliano: preso Cuciniello, promessa del calcio

di Ferdinando Bocchetti

Il Napoli di De Laurentiis pesca dal Giugliano: è Tobia Cuciniello, infatti, l'ultimo acquisto degli azzurri. Tobia, classe 2005, è stato uno dei capisaldi delle formazioni giovanili del Giugliano. E' un fantasista, impiegato anche come attaccante esterno, dotato di grande talento e tecnica, molto pronto rispetto alla sua giovane età e che è già entrato nell'orbita della Nazionale Under 15. Cuciniello è cresciuto con i tigrotti e, dopo la parentesi dello scorso anno in un’altra grande squadra, il Benevento, questa mattina ha firmato col Napoli un contratto di quattro anni con opzione per il quinto.





