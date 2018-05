Il Napoli presenta sui social la sua «Squadra dei ministri»

Albiol ministro della difesa, Callejon ministro degli ester(n)i, Allan ministro degli interni (di centrocampo). Nei giorni della crisi di governo il Napoli contamina politica e calcio per alleggerire l’atmosfera con un gioco su Twitter nel quale propone la sua squadra di governo con i calciatori azzurri. Sul profilo ufficiale del club è apparso oggi un video dal titolo «La squadra dei ministri dei nostri sogni», che abbina dicasteri, spesso fantasiosi, ai giocatori azzurri.



La squadra di ministri dei nostri sogni? 🤔💙#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/96bnnlPUp8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 30 maggio 2018

E così Hamsik diventa ministro dei record dopo aver battuto il primato di gol di Maradona; Insigne è ministro del tiro a giro, la sua specialità da fuori area, Koulibaly ministro dello stacco di testa. L’ambito ministero del gol va ad Arek Milik, Mertens deve accontentarsi di essere ministro del lob e il ministero della regia andrebbe ovviamente a Jorginho.Un modo ironico da parte del Napoli per trattare un tema delicato e attuale come quello della politica. Un modo anche per interfacciarsi e comunicare con i propri follower che infatti sui social non hanno tardato a farsi sentire. Il Tweet ha scatenato anche le reazioni cariche di ironia dei tifosi napoletani che tirano in ballo il presidente De Laurentiis per prenderlo in giro sulla sua fama di amministratore attento delle casse del club. Gamon risponde «Adl ministro dell’economia, altro che Savona», «De Laurentiis ministro senza portafoglio?», ironizza invece Marco di Maro.

