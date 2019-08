Il Napoli riparte dal Liverpool, chiude il Genk al San Paolo

Il Napoli pesca ancora il Liverpool nel suo girone Champions, insieme con Salisburgo e Genk. Tre squadre diverse, tre città che ospiteranno la squadra di Carlo Ancelotti e gli azzurri da qui a dicembre, nella speranza di poter superare il turno di qualificazione e ritrovarsi agli ottavi, cancellando così la grande amarezza per il finale dello scorso anno.



L’avventura di Insigne e compagni ripartirà dal San Paolo e proprio dai Reds di Jurgen Klopp la sera del 17 settembre prossimo. Poi la doppia trasferta prima in Belgio contro il Genk, dopo in Austria in casa del Salisburgo. Gli austriaci saranno i primi avversari di novembre al San Paolo, poi trasferta ad Anfield il 27 novembre prima della chiusura contro il Genk a Fuorigrotta il 10 dicembre.



Questo il calendario completo:



17 settembre ore 21 - Napoli-Liverpool

2 ottobre ore 18.55 - Genk-Napoli

23 ottobre ore 21 - Salisburgo-Napoli



5 novembre ore 21 - Napoli-Salisburgo

27 novembre ore 21 - Liverpool-Napoli

10 dicembre ore 18.55 - Napoli-Genk

