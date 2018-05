Il Napoli ritorna a farsi sotto per Torrieira: incontro con la Samp

In attesa che si concluda l'affare Jorginho, il Napoli continua a lavorare per cercare un sostituto del playmaker sul quale c'è il pressing insistente del Manchester City che può chiudere già la prossima settimana. Non solo Paredes e Fabian Ruiz, perché Giuntoli ha riallacciato i contatti con la Sampdoria per Torreira.



Il regista ururgayano ha una clausola da 25 milioni esercitabile fino al 30 giugno e ora il Napoli sta lavorando per limare gli ultimi dettagli con il clun blucerchiato per assicurarsi il giocatore in vista della prossima stagione.

