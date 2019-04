Il Napoli ritrova il sorriso: e Mertens fa il cantante nel ritiro di Verona

Le scorie della sconfitta di Londra sembrano essere già state cancellate perché nel ritiro di Verona il Napoli ritrova il suo equilibrio ed il sorriso. A fare da testimonianza anche i video che sono arrivati nelle ultime ore direttamente dal ritiro azzurro con i calciatori di Ancelotti che sembrano pronti a ripartire dopo la batosta di Emirates.



Tra questi sicuramente Dries Mertens, il belga che nelle ultime ore si è preso la scena in rete con una interpretazione canora da applausi. Accompagnato al pianoforte da un membro dello staff azzurro a cena, Dries si è cimentato in una convincente performance sulle note di «When I was your man», successo internazionale di Bruno Mars che sembra aver regalato anche all'azzurro discreto successo.





