Il Napoli ritrova tutti i suoi gol: 4-0 a Parma, la Juve è avvisata

Un Napoli in gran forma s'impone 4-0 al Tardini di Parma, ritrovando con Milik (doppietta), Zielinski e Ounas tutti quei gol che sembravano perduti. Domenica prossima al San Paolo big match con la Juve.



RILEGGI LA DIRETTA



Il Napoli inizia spingendo, al 6' tentativo a vuoto di Callejon. Il Parma però è pericoloso nelle riapartenze e tra Malcuit e Koulibaly ci si mette più di una volta una pezza. Ma al 18' grande giocata tra Hysaj e Zielinski col polacco che segna un gol d'autore. Poco dopo Mertens potrebbe raddoppiare. Azzurri sugli scudi. Al 28' gran tiro da fuori di Callejon termina alto. Al 34' punizione dal limite per gli azzurri, va Milik che da grande cecchino non sbaglia: è 2-0. Termina così il primo tempo, dominio azzurro.



Nel secondo tempo tutto sembra filare liscio ma al 54' un fallo in area di Malcuit su Bruno Alves regala un rigore al Parma. C'era tuttavia un fallo precedente su Callejon, per cui il Var annulla il penalty e si riparte dal doppio vantaggio. Equilibrio fino al 71' quando Milik, implacabile in contropiede, sigla il 3-0.



In campo c'è spazio anche per Luperto, Verdi e Ounas. Il Napoli gestisce e mantiene il possesso palla. Finché all'81' Ounas partecipa alla festa del gol siglando il 4-0. Azzurri guariti dal mal di gol. E domenica prossima c'è la Juve, che è avvisata.



Meret, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Chiriches, Diawara, Verdi, Ounas.Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Machin, Kucka; Biabiany, Inglese, Gervinho. A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Diakhate, Barillà, Schiappacasse, Gazzola, Siligardi, Dezi, Davordzie, Sprocati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA