Il Napoli ritrovata il sorriso in campo: «Che vittoria, testa alla Champions»

«È tornato il campionato, è tornata la vittoria!» Giovanni Di Lorenzo è uno dei volti sorridenti di questo Napoli che batte 2-0 e ricomincia al meglio in campionato dopo la lunga sosta per le nazionali. Il terzino destro, ieri a sinistra per necessità, ha giocato una buona partita al fianco di Kalidou Koulibaly: «Vittoria importante. Quello che ci serviva per ripartire nel migliore dei modi» ha scritto il difensore azzurro, rientrato dopo i due turni di squalifica.



Ma quella con il Verona è la serata soprattutto di un ritrovato Arek Milik. «Che gioia, che emozione tornare a segnare in questo stadio! Grazie a tutti, ai tifosi e ai miei compagni! Che serata! Forza Napoli sempre!» ha scritto il polacco sui social dopo la doppietta. Buona prova anche per Lorenzo Insigne: «Grande partita! Ora testa alla Champions!»«Grande vittoria !! Un'altra volta zero goal subiti! Andiamo avanti così !!!» Kostas Manolas, ancora una volta titolare per Ancelotti, sposta i riflettori sulla granitica difesa azzurra che tiene lontani dalla porta gli avversari anche grazie ad un super Alex Meret. Esordio dal primo minuto, invece, per Amin Younes: «Vittoria importante! Prima partita da titolare, un primo passo».

