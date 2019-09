Il Napoli sa soffrire col Brescia e riparte: 2-1 al San Paolo

Il Napoli ha battuto il Brescia 2-1 (2-0) nell'anticipo dell'ora di pranzo della sesta giornata della serie A. Decidono la vittoria dei partenopei le reti di Mertens (13' pt) e Manolas (49' pt). Il gol dei lombardi porta la firma di Mario Balotelli (22' st), tornato a segnare nel massimo campionato italiano. (ANS



Il Brescia parte arrembante ma il Napoli prova a giocare di prima e a sorprendere la Leonessa. Balotelli ci prova due volte da lontano, non va. E al 13' grande giocata Fabiàn-Callejon e Mertens che la mette dentro per il vantaggio. Poco dopo una grande giocata di Llorente che va al tiro: parato. Nell'azione successiva Manolas la mette in rete da angolo, check al Var e gol annullato perché il greco l'allunga con un braccio (e si becca il giallo). Al 38' nuovo brivido azzurro con Llorente di testa, ma la conclusione non riesce. Al 49' Manolas raddoppia con la sua specialità: di testa da calcio d'angolo.



Il avvio ripresa Llorente atterrato in area ma per l'arbitro non c'è rigore. Balotelli in seguito prova su punizione ma Ospina c'è. Al 50' assalto del Brescia che trova il gol da fuori area con Tonali, ma al Var l'arbitro rileva un fallo su Maksimovic e annulla. Al 59' Allan al tiro da buona posizione: alto. Al 61' Mertens sbaglia clamorsamente il gol che gli avrebbe fatto raggiungere Maradona. Poi è Di Lorenzo a mangiarsi una nuova occasione. Manolas non è al top e fa spazio a Luperto. Quindi sul corner di Tonali Balotelli segna il 2-1 di testa: Ospina immobile. Entra Elmas per Llorente. Si arrende anche Maksimovic, al suo posto Hysaj. Emergenza totale in difesa. Pericoli a raffica per gli azzurri. Una grande sofferenza. Sono 7 i minuti di recupero. Il Brescia ci crede. Poi Elmas si divora il 3-1. E finalmente finisce.



Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan; Zielinski; Llorente, Mertens.: Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Martella; Dessena, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Balotelli

