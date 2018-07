Il Napoli saluta il ritiro di Dimaro: ultima sgambata, Insigne non c’è

di Gennaro Arpaia

Cala ufficialmente il sipario sull’ottavo ritiro estivo del Napoli a Dimaro. Dopo la gara amichevole di ieri sera, vinta a Trento contro il Chievo, il gruppo azzurro si è ritrovato stamattina sul campo di Carciato per l’ultimo allenamento agli ordini di Carlo Ancelotti.



Una sgambata tranquilla per gli azzurri che si sono alternati tra campo e palestra dopo il risveglio muscolare. Tanti applausi per la squadra dal pubblico ancora presente a Dimaro, su tutti Simone Verdi e Lorenzo Tonelli, i mattatori della gara di ieri. Assente, invece, Lorenzo Insigne. Il napoletano, dopo la botta ricevuta ieri al piede sinistro, è rimasto a riposo e si rivedrà in campo nei prossimi giorni.

