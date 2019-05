Il Napoli saluta la stagione in rete: «Grazie per tutte le soddisfazioni»

La sconfitta di Bologna chiude la lunga stagione napoletana e a tirare le prime somme ci pensano proprio gli azzurri, ormai in vacanza dopo la gara del Dall'Ara. «...e chi salta napoletano è!» scherza Dries Mertens con i tifosi direttamente dai suoi account social. «Grazie a tutti per un altro anno pieno di soddisfazioni», il messaggio del belga per quella Napoli che ritroverà il prossimo anno.





Ma quella contro il Bologna è stata partita importante soprattutto per Faouzi Ghoulam. Dopo il lungo calvario per l'infortunio al ginocchio ed il rientro in campo, l'algerino trova il gol che gli restituisce il sorriso anche se a poco serve nell'economia del match. «Gol per me importante, ma purtroppo non è servito: volevamo chiudere con una vittoria la nostra stagione» il post social del terzino azzurro.

