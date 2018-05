Il Napoli scatta per Verdi e saluta Jorginho: lo aspetta Guardiola

di Eleonora Trotta

Jorginho-City, siamo alle battute finali. La trattativa iniziata nei mesi scorsi procede spedita, entro le prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca e l'annuncio della cessione del centrocampista al club di Guardiola. Confermate anche le cifre: il calciatore classe '91 della Nazionale firmerà un contratto di cinque anni da circa 4 milioni a stagione, mentre il Napoli ne incasserà 50. Il suo agente è atteso domani in Italia per definire gli ultimi aspetti burocratici dell'operazione.

In entrata, si registra invece uno scatto importante per Simone Verdi. La società azzurra respira ora aria di vantaggio, favorita anche dagli obblighi dell'Inter, che è costretta a vendere giocatori per 40 milioni entro il 30 giugno. A dir poco determinante il ruolo di Ancelotti. L'allenatore di Reggiolo ha chiamato l'attaccante del Bologna, per esporgli il suo progetto tecnico e convincerlo ad accettare la proposta rifiutata lo scorso gennaio. Nessun ostacolo invece tra club, resta blindata l'intesa di 23 milioni di euro con il possibile inserimento di alcune contropartite tecniche.

