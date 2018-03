Dopo-Reina, il Napoli segue Lafont: ha lo stesso agente di Machach

Diciannove anni e la voglia di conquistare il mondo. Alban Lafont è il nome del futuro, il giovane portiere sul quale gli scout di tutta Europa scommetterebbero. Il naturalizzato francese, dopo aver stupito tutti con la maglia del Tolosa, potrebbe anche salutare la Ligue 1 da giovanissimo, al termine della prossima stagione, e rappresentare una importante plusvalenza per il suo club.



Come riportato oggi da L'Equipe, in Francia, su Lafont ci sono tutti i principali club d'Europa. In Italia, Roma e Napoli lo seguono da tempo e gli azzurri, che dopo l'addio di Reina hanno bisogno di rivoluzionare il proprio pacchetto di portieri, avrebbero pronta un'offerta da 10 milioni di euro con un piccolo vantaggio nella corsa al francese: l'agente di Lafont, infatti, è lo stesso di Zinedine Machach, il calciatore che aveva lasciati proprio Tolosa qualche mese fa prima di trasferirsi al Napoli.

