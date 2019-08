Il Napoli si allena a Detroit: incontro con l'ex stella Kempes

Una vita per il gol, un Mondiale in bacheca. Mario Kempes è stato uno degli attaccanti più prolifici nella storia del calcio mondiale, l'ultima stella argentina prima di Diego Armando Maradona. Oggi l'ex stella della nazionale albiceleste ha incontrato Carlo Ancelotti e il resto del gruppo azzurro a Detroit, città che ha accolto in queste ore il Napoli e che domani sera ospiterà la seconda amichevole americana del club.



«Che bello incontrare Carlo Ancelotti e Dries Mertens ha scritto l'argentino dal suo profilo ufficiale su Instagram, dove ha caricato anche alcune delle foto scattate oggi. Kempes era allo stadio di Miami lo scorso mercoledì ed assisterà ancora alla sfida tra Napoli e Barcellona di domani sera da commentatore per Espn.





