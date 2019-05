Il Napoli si arrende 3-2 a Bologna: Ancelotti non supera il primo Sarri

Il Bologna batte il Napoli 3-2 (2-0) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata della Serie A. Gli azzurri di Ancelotti si arrendono a una rete di Santander nel finale, dopo aver acciuffato il 2-2. Ancelotti non supera i punti del primo campionato di Sarri, restando fermo a 79 punti.



Napoli già aritmeticamente secondo, Bologna salvo, ma a caccia dei tre punti che potrebbero consegnargli il decimo posto e incassi più lauti alla voce diritti tv per la prossima stagione. Così, tra le due contendenti, vince chi ha una motivazione in più, ovvero i padroni di casa, che sembrano indirizzare la gara nei minuti finali del primo tempo con i gol di Santander e dell'ex Dzemaili e la chiudono poi con il colpo di testa di Santander a tre minuti dal termine. E Sinisa Mihajlovic, autore del gran finale di stagione, fa festa.



Il Napoli parte spingendo bene e andando presto alla conclusione. Gli azzurri giocano bene e i padroni di casa stanno a guardare. Al 7' gran tiro di Verdi da fuori: vicino al gol. AL 13' è Insigne ad andare al tiro dal limite: di poco alto. Riprova ancora Younes al 17: non inquadra la porta. Al 19' l'assedio azzurro produce un'ottima punizione dal limite: va Verdi che coglie la barriera. Poi è ancora Insigne a provarci: si produce tanto ma - pecca di quest'anno - non si finalizza. E così gli azzurri rischiano su Santander al 25', vicino alla realizzazione. Sul contropiede successivo Insigne spreca ancora. Dopodiché è ancora Santander di testa a mettere i brividi. AL 30' Karnezis eroico in uscita da calcio d'angolo, poi salva di nuovo il risultato su tentativo di testa bolognese. Al 37' rossoblu ancora vicinissimi alla rete con Orsolini di testa. I felsinei salgono in cattedra e ci provano ancora con Dzemaili. Al 42' gol di Santander di testa, lasciato colpevolmente solo. Al 45' la frittata è completata: Dzemaili raddoppia con una botta da fuori area e non esulta. Termina così il primo tempo.



Si ricomincia con un tentativo di Milik parato da Skorupski. Il Napoli attacca, o almeno ci prova. Al 56' annullato un gol a Ghoulam per fuorigioco, poi dopo le proteste si va al Var: la rete è regolare, il risultato è 2-1. Manco il tempo di esultare, che Albiol atterra Palacio in area: si teme il rigore ma non è fallo. Entrano quindi Mertens e Callejon, per provare a recuperarla. Ed è proprio Mertens a segnare il pari al 77' di rapina. A questo punto entra anche Gaetano, poi un gran tiro di Zielinski lambisce il palo. Eppure all'87' è ancora il Bologna ad andare in vantaggio con un colpo di testa di Sandender: immobili Luperto e Albiol. Termina così, con una sconfitta che lascia un po' di amaro in bocca per i tifosi partenopei.



28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 4 Lyanco, 35 Dijks; 31 Dzemaili, 5 Pulgar; 7 Orsolini, 21 Soriano, 24 Palacio; 9 Santander.A disposizione: 1 Da Costa, 6 Paz, 8 Nagy, 11 Krejcì, 17 Donsah, 18 Helander, 19 Valencia, 22 Destro, 25 Corbo, 32 Svanberg, 33 Calabresi, 91 Falcinelli. All. Mihajlovic.27 Karnezis; 2 Malcuit, 33 Albiol, 13 Luperto, 31 Ghoulam; 9 Verdi, 20 Zielinski, 8 Fabian Ruiz, 34 Younes; 24 Insigne, 99 Milik.A disposizione: 1 Meret, 22 D'Andrea, 3 Zedadka, 7 Callejon, 14 Mertens, 18 Gaetano, 19 Maksimovic, 23 Hysaj. All. Ancelotti.Di Paolo di Avezzano.

