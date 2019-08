Il Napoli si fa gli auguri sui social «93 anni di storia indimenticabile»

93 anni più tardi dalla sua creazione, il Napoli festeggia il suo ennesimo compleanno. Una data importante quel 1 agosto del 1926 che vide a tutti gli effetti la nascita della squadra seguita oggi da napoletani e non in mezzo mondo, un club venuto fuori da una fusione che ha dato il via ad una storia indimenticabile.



Ed «indimenticabile» è anche la forma trovata dal club di Aurelio De Laurentiis - che ha rilevato la società quindici anni fa - per farsi ufficialmente gli auguri sui social con una foto in bianco e nero che ripercorre gli albori della squadra. «93 anni di storia, di campioni e di momenti indimenticabili. Tanti auguri Napoli» il messaggio del club ai tifosi azzurri.





