Il Napoli si ferma a Palermo: primo ko per gli azzurri di Baronio

di Gennaro Arpaia

Trasferta non sicuramente positiva quella del Napoli Primavera in Sicilia. Sul campo del Palermo, gli azzurrini perdono 1-0 nel terzo turno del campionato di categoria e registrano la prima sconfitta della stagione dopo un avvio molto interessante. Meritano i padroni di casa, più pericolosi per tutto il match, meno convincente del solito la prova di Palmieri e compagni, visti di rado in attacco e sopraffatti dalla voglia dei rosanero.



La squadra di Baronio concede troppo spazio ai palermitani già in avvio: i rosanero partono decisamente meglio e se non trovano il gol nel primo tempo è solo per la propria imprecisione o per la grande giornata del portierino azzurro Idasiak. Il Napoli si accende solo a fiammate sul finale di prima frazione e lo fa sempre grazie al talento di Gianluca Gaetano, che becca l'incrocio dei pali appena prima dell'intervallo nell'unica azione pericolosa degli ospiti nella prima parte di gara.



Dopo la pausa, il ritmo sembra diverso rispetto al primo tempo, ma il Palermo ci mette poco a prendersi nuovamente la scena. La gara cambia con l'ingresso in campo di Louka: i rosanero prendono il sopravvento e proprio da un suo tocco si svilupperà l'azione che porterà al bel gol di Rizzo, una rasoiata che batte Idasiak e che varrà i tre punti.



Incolpevole sembra il giovane portiere napoletano in occasione del gol subito, qualche colpa in più invece ha tutto il Napoli incapace di rispondere al gol subito ed anzi in balìa dell'avversario che rischia anche il raddoppio. Per risvegliare la manovra offensiva Baronio inserisce Vrakas e Negro, sui piedi di quest'ultimo arriva l'occasione più ghiotta per il pari, ma la sfrutta male. Il finale è tutto palermitano, ma il punteggio non cambia più: gli azzurrini restano a 6 punti in classifica e tornano dalla Sicilia con una lezione che sicuramente aiuterà la crescita di tutto il gruppo.

