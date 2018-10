Il Napoli si ferma sulla traversa: contro la Sampdoria è solo 0-0

di Gennaro Arpaia

Un punto per parte, giusto per accontentare tutti. Napoli e Sampdoria si affrontano, si sfidano, rischiano di vincerla ma poi si fermano sullo 0-0, un pareggio che sembra poi il risultato più giusto. Pericolosi gli azzurrini di Roberto Baronio che partono bene e sfiorano il gol nella ripresa con Gaetano, ma bravi anche i blucerchiati che crescono alla distanza e si fermano due volte sul palo salvando D’Andrea.



Formazione nuova per Baronio che tiene fuori il bomber Palmieri e lancia in campo dal primo minuto Antonio Negro insieme con il capitano Gaetano e Sgarbi. Benedetti si rende subito pericoloso per gli ospiti, Perini non riesce a rispondere in area avversaria, poi è Peeters che spaventa il Napoli ma spara fuori. Poco dopo la mezz’ora il primo palo blucerchiato arriva con il colpo di testa di Veips, vero sussulto prima dell’intervallo.



Partono meglio gli azzurri nella ripresa, Senese e compagni guadagnano terreno e provano a spingere. Gaetano è il solito motore degli azzurrini, e sfiora il gol con una giocata bellissima al 70°: slalom al limite e tiro a giro che si stampa sulla traversa, con Negro che trova il gol in tap-in ma si trova in fuorigioco. Il legno era stata la risposta azzurra al secondo palo sampdoriano, arrivato pochi minuti prima con Prelec, lasciato libero dalla colpevole difesa napoletana. I cambi di Baronio animano il finale sotto la pioggia, Casella e Palmieri sembrano regalare la giusta energia ma il match non si sblocca e a Frattamaggiore finisce 0-0.



Con questo pareggio, la squadra di Baronio si porta a 10 punti in classifica insieme con il Torino. Una prestazione forse non in linea con le attese e due punti che potevano essere conquistati, ma il Napoli si piazza al sesto posto, a cinque punti dalla vetta attuale e in piena zona playoff, in attesa che Inter-Juventus completi il turno. Prossimo match in programma sabato contro il Genoa.

