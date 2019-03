Il Napoli sulle parole di Milik ​precisa la posizione del polacco

Dopo le parole rilasciate da Milik al portale polacco Foot Truck, il Napoli ha voluto fare una precisazione via Twitter. «Arek, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano evidentemente al posto di @Lor_Insigne. Ha solo detto che Dries è una grande persona, oltre che un grande giocatore, con una struttura di personalità molto forte, tanto che potrebbe anche fare, in una qualsiasi squadra, il capitano. Senza riferirsi in alcun modo al Napoli di oggi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA