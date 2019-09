Il Napoli svela la maglia Champions Blu sulle spalle e numeri d'argento

Ad un passo dalla importantissima sfida con il Liverpool al San Paolo, il Napoli mostra ai tifosi la prima novità di serata, la nuova maglia versione Champions rivisitata per la competizione europea insieme con Kappa. Come anticipato qualche giorno fa, la "nuova" azzurra abbandona le fasce bianche sulle spalle previste per quest'anno affidandosi ad un blu intenso.



Novità anche nel retro: i numeri ed il font utilizzato per la stampa della versione Champions saranno colorati d'un argento intenso, pronto a brillare nelle notti europee. Il club ha mostrato ai napoletani la nuova maglia nello spogliatoio rinnovato direttamente dagli account social.





