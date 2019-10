Il Napoli torna al completo: Ancelotti aspetta Lozano

Giovedi di duro lavoro a Castel Volturno dove il Napoli al completo ha ripreso la preparazione verso la sfida di sabato sera contro il Verona al San Paolo. Ancelotti ha diretto l'allenamento ritrovando i nazionali che ancora mancavano: Meret, Insigne, Di Lorenzo, Fabian e Ospina, che hanno disputato le ultime gare internazionali martedì - sono rientrati a pieno in gruppo completando il quadro prima della sfida di campionato.



Mario Rui, rientrato ieri a pieno regime, ha svolto anche oggi allenamento al completo con i compagni. Ancelotti, quindi, ora aspetta solo di riaccogliere al Centro tecnico Hirving Lozano, il messicano uscito malconcio dall'ultimo match in nazionale contro Panama e che si sottoporrà in queste ore ad altri accertamenti alla caviglia sinistra per stabilire i tempi di recupero fisico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA