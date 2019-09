Il Napoli torna al lavoro dopo il flop: Maksimovic a parte per infortunio

È tornato questa mattina a Castel Volturno il Napoli di Carlo Ancelotti, da digerire ancora il duro ko di ieri sera al San Paolo contro il Cagliari di Maran. Gli azzurri ora insrguono in classifica ma tra poche ore si ritorna in campo contro il Brescia per un'altra gara importantissima a Fuorigrotta.



Lavoro leggero, con scarico per quanti hanno preso parte al match di ieri sera contro i sardi. Chiusura con partitina. Sotto i riflettori Nikola Maksimovic, il difensore serbo si è sottoposto a terapie in seguito al trauma contusivo alla coscia sinistra subìta nella partita di ieri. Domani per gli azzurri allenamento mattutino al Centro tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA