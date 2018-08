Il Napoli torna a Castel Volturno Gruppo al lavoro per la Lazio

Il Napoli di Carlo Ancelotti fa il suo «esordio» a Castel Volturno. Il gruppo azzurro, agli ordini del nuovo allenatore e sotto la pioggia incessante, si è ritrovato quest'oggi nel nuovo centro tecnico dopo il lungo ritiro di Dimaro ed il tour europeo che ha portato alle amichevoli contro Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg. Nel mirino degli azzurri c'è la gara di sabato all'Olimpico contro la Lazio, prima gara di campionato.



Sotto la guida del nuovo staff tecnico, la squadra in avvio ha svolto esercizi di prevenzione in palestra. Dopo il riscaldamento, la rosa si è divisa in due gruppi che distribuiti sulle due metà campo sono stati impegnati in lavoro tecnico con sagome. Allenamento tecnico a tutto campo, poi phiusura con possesso palla e partita a campo ridotto, come da tradizione di Ancelotti.



Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro, domani il Napoli si ritroverà per un nuovo allenamento pomeridiano. Tanti applausi, durante la seduta di oggi, per Lorenzo Insigne. L'attaccante napoletano si è fatto notare per un bel gol in allenamento, prontamente immortalato dalle telecamere azzurre sui social.



