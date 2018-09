Il Napoli torna sui suoi passi: col Parma in curva a 14 euro

Dopo le critiche e la contestazione durante Napoli-Fiorentina, il club azzurro aggiusta la mira e torna sui suoi passi. In vista della sfida al Parma, prossimo turno casalingo di campionato, la società di Aurelio De LAurentiis ha deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzi nettamente più abbordabili. 14 saranno, infatti, gli euro che serviranno per accaparrarsi un tagliando di Curva, il settore più popolare del San Paolo visto svuotato nell'ultimo match contro i viola.



Occhio di riguardo anche per i vecchi abbonati. «La SSC Napoli garantirà agli abbonati della stagione 2017/2018 il diritto di precedenza sull’acquisto del biglietto fino alle ore 23.59 di Domenica 23 Settembre 2018, non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che sono stati effettuati e che saranno effettuati nello stadio. Contestualmente, sarà possibile acquistare tutti i posti liberi da abbonamenti» si legge dal sito ufficiale del club azzurro. «Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili.



Per coloro che erano titolari di un abbonamento per la stagione 2017/18 per i posti sopra indicati, la SSC Napoli riserverà la possibilità di esercitare il diritto di precedenza sull’acquisto dei singoli biglietti in un posto, se libero, alternativo, nello stesso settore, esclusivamente presso i Punti Plus».





Questi i prezzi:





Tribuna Posillipo € 40,00

Tribuna Nisida € 30,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 20,00

Curve € 14,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.





