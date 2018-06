Il Napoli ufficializza Verdi: contratto super e un video da ridere

Non la semplice foto, ma un divertente filmato che chiude sei mesi di trattative. Simone Verdi è ufficialmente un giocatore del Napoli. Dopo le visite di oggi a Villa Stuart, il calciatore ormai ex Bologna si è recato alla Filmauro per incontrare De Laurentiis ed apporre la firma ad un contratto che lo legherà agli azzurri nei prossimi cinque anni.



Il club azzurro ha pubblicizzato l'ufficialità dell'arrivo di Verdi con un video tutto da ridere. Dai camaleonti alla foresta, è tutto un richiamo al nuovo colore che sposa l'azzurro. Tra una risata e l'altra, anche le immagini del calciatore che arriva a Roma per le visite e che incontra il patron De Laurentiis per la firma con l'hashtag #WelcomeVerdi. «Il Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bologna le prestazioni sportive di Simone Verdi che ha sottoscritto un contratto per le prossime cinque stagioni agonistiche», si legge dal sito ufficiale.

