Il Napoli va, tre gol al Salisburgo: gli azzurri prenotano i quarti

Napoli-Salisburgo 3-0 nella partita di andata degli ottavi di finale dell'Europa League. Milik si sblocca in Europa, poi un gran gol di Fabiàn e il suggello con un'autorete. Fondamentale non aver preso gol in vista del ritorno, quando saranno squalificati sia Maksimovic che Koualibaly.



Salisburgo subito pericolso in avvio con un tentativo di Daka. Pressing alto degli austriaci, che non stanno di certo a guardare. Il bomber Dabbur ci prova e tira nello specchio della porta. Il Napoli prova a rispondere con Fabiàn: salvataggio in extremis. Il gol sembra nell'aria e infatti arriva poco dopo al 10' con Milik che salta il portiere e insacca l'1-0. Il Napoli sulla breccia dell'entusiasmo spinge ma al 16' una distrazione di Maksimovic può costare cara: per fortuna la rete susseguente del Salisburgo è annullata per fuorigioco.



Gol sventato, gol subito. E così al 18' Fabiàn tira al volo e trova un gran raddoppio su assist di Callejon. Gli austriaci però non mollano affatto e sfiorano la rete con Lainer. Non si deve concerdere un centimetro, i biancorossi sono squadra tosta. Al 26' ingenuità di Koulibaly che si fa ammonire: salterà il match di ritorno. Senza troppi sussulti termina un buon primo tempo.

Nella ripresa gli uomini sponsorizzati Red Bull spingono subito e Meret salva il risultato. Al 50' Mertens ci prova da centrocampo, ma il numero non riesce. Dries potrebbe sbloccarsi poco dopo davanti alla porta ma si fa parare. Era un gol fatto. Gli azzurri, a ogni modo, mettono a segno il terzo sigillo con un clamoroso autogol di Onguene, che insacca di testa nella sua porta.Al 65' esce Zielinski ed entra Diawara. Callejon va vicinissimo al poker in contropiede, ma gli ospiti si salvano in extremis. Spazio anche per Insigne, che entra al posto di Mertens. Per un soffio è Milik a mancare il gol del poker: la barba al palo. Poco dopo il polacco esce: spazio al furetto Ounas.Il Salisburgo ci prova fino alla fine e in un paio di circostanze va vicino alla rete. Anche Maksimovic si fa ammonire e sarà diffidato per la sfida in Austria. Sussulto Ounas nel finale: il franco-algerino stava per trovare un gran gol. Al 90' Meret salva ancora il risultato neutralizzando una palla insidiosissima. Termina così il match. Tra sette giorni il ritorno a Salisburgo.Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Milik, Mertens.A disp: Ospina, Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Diawara, Ounas, Insigne. All.: Ancelotti.Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Jununzovic; Wolf; Daka, Dabbur. A disp:Stankvoci, Vallci, Szoboszlai, Mwepu, Minamino, Gulbrandsen, Haaland. All. Rose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA