Il Napoli verso il Barcellona: rientra Allan, differenziato per Ospina

Primo vero allenamento in terra americana per il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri si sono ritrovati nella notte italiana all'Hard Rock Café Stadium per preparare al meglio la sfida di questa notte (1.30 ora italiana) al Barcellona di Suarez e Griezmann. Gli azzurri hanno subito riabbracciato il rientro in gruppo del brasiliano Allan che ha incrociato l'amico e connazionale Coutinho ma che difficilmente sarà tra i convocati per il primo match contro gli spagnoli.



Subito allenamento differenziato, invece, per David Ospina, il portiere colombiano che seguirà un programma personalizzato per il rientro a disposizione di Ancelotti. Tanto lavoro con la palla, esercitazioni da calcio da fermo e finale di allenamento con partitina per riscaldare l'atmosfera in vista di questa sera.





