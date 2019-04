Napoli al completo verso il Genoa: ncelotti ritrova Insigne e Chiriches

Ultimo appuntamento prima della gara contro l’Arsenal, il Napoli troverà sulla sua strada il Genoa domani sera al San Paolo. Un test match prima della partita più attesa in cui Ancelotti potrà mischiare le carte e magari fare le prove generali per l’Emirates. Tanta attesa per Lorenzo Insigne che, come comunicato dal club quest’oggi, ha svolto allenamento per la prima parte col gruppo e poi una seconda fase dedicata alla tabella personalizzata di lavoro.



QUESTI I CONVOCATI

Meret, Ospina, Karnezis

Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj

Allan, Zielinski, Fabian Ruiz

Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA