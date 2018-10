Il Napoli verso l'Udinese: all'appello manca solo Ospina

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno.



Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30).



Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali che hanno svolto lavoro con il gruppo, tranne Ospina reduce dalla trasferta con la Colombia in America. Il portiere ha fatto esercizi di scarico.



La squadra ha cominciato la sessione con riscaldamento e successivamente partitina con le porte piccole.



Successivamente seduta tecnico tattica con svolgimento di gioco attacco-difesa a una porta.



Chiusura con partita in famiglia a campo ridotto.

