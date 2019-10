Il Napoli verso il Verona con sei nazionali: torna Mertens coi polacchi

Il Napoli si è ritrovato oggi a Castel Volturno per il consueto allenamento pomeridiano, da preparare la sfida del prossimo sabato contro il Verona che segnerà il ritorno in campionato e al San Paolo dopo la sosta per le nazionali. Sorride Carlo Ancelotti che ha già ritrovato cinque elementi: al Centro tecnico sono infatti tornati i due polacchi Zielinski e Milik, oltre a Dries Mertens, Mario Rui ed Eljif Elmas. Tutti sono tornati ad allenarsi, ma per il terzino portoghese c’è stato lavoro individuale prima di scarico e poi in palestra, ancora alle prese con i guai fisici di qualche settimana fa.



Ieri, invece, si era aggregato al gruppo azzurro anche Kalidou Koulibaly che potrà rientrare in campo dopo la squalifica. Domani i rientri previsti per i tre italiani Insigne, Meret e Di Lorenzo, insieme con lo spagnolo Fabián. Tutti sono impegnati questa sera in Liechtenstein-Italia e Svezia-Spagna. Gli ultimi nazionali Hirving Lozano e David Ospina, invece, rientreranno solo giovedì a Napoli e sarà da valutare il loro possibile utilizzo contro il Verona sabato pomeriggio.



