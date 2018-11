Il Napoli vince ed è a -3 dalla Juve Ora i napoletani sperano in Higuain

In attesa di quello che succederà nella domenica di campionato, il Napoli guadagna una importantissima vittoria a Marassi contro il Genoa. Il 2-1 in rimonta contro il Genoa con il gol di Fabián e l'autorete di Biraschi vale al Napoli tre punti fondamentali nella rincorsa in classifica: ora gli azzurri, che hanno rinsaldato il secondo posto in classifica, sono a soli tre punti di distanza dalla Juventus capolista e si godranno il match di domani sera che vedrà in campo i bianconeri.



La squadra di Allegri sarà di scena a Milano contro il Milan del doppio ex: Gonzalo Higuain, infatti, ha lasciato Torino questa estate e vorrà farsi valere. Con lui anche tutti gli altri ex tifosi, quelli del Napoli, che ora sperano nel favore a distanza dopo il «tradimento» dell'estate 2016.

