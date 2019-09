Il Napoli vince ma soffre, i tifosi: «Così non si va da nessuna parte»

di Oscar De Simone

Il Napoli archivia la pratica Brescia tra difficoltà e sofferenze. La triste gara con il Cagliari viene dimenticata grazie alle reti di Martens e Manolas che mettono sotto i lombardi già nel primo tempo. Ma alla ripresa è tutta un'altra storia. Il Brescia rialza la testa ed il Napoli va in sofferenza soprattutto in difesa. Balotelli segna e riaccorcia le distanze. Gli ultimi minuti (7 quelli di recupero) sono i peggiori, ma il supporto dei tifosi spinge gli azzurri alla conquista di tre punti importanti per la ripresa della corsa ai vertici della classifica.



«E’ stata tosta ma ce l’abbiamo fatta» dichiarano in strada. «Durante il secondo tempo non abbiamo mai smesso di soffrire e questo non deve più accadere. Il Brescia è ben organizzato ma non irresistibile e queste situazioni devono essere evitate. Adesso Ancelotti dovrà continuare a lavorare sulla difesa che va registrata sia nelle tattiche che nel carattere. Abbiamo vinto ma rischiando grosso. Dobbiamo capire come far girare al meglio il reparto arretrato perché il campionato è ancora lungo e vogliamo combattere sino alla fine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA