Il Napoli vince ma che sofferenza: «Il bel gioco è solo un ricordo»

di Oscar De Simone

«Una partita brutta da vedere ma che per fortuna siamo riusciti a vincere». Questi i primi commenti dei tifosi che, nonostante i tre punti conquistati, non sono stati convinti della prestazione del Napoli. Una gara priva di idee e con pochi spunti degni di una grande squadra.



«Abbiamo visto troppi errori - raccontano in strada - e non ricordiamo nessuna azione particolarmente emozionante. Purtroppo sarà impossibile replicare il bel gioco degli anni scorsi. Ora dobbiamo solo pensare ad assimilare i nuovi schemi e tentare di farli nostri nel più breve tempo possibile. Gli appuntamenti sia in campionato che in Champions sono tanti e dobbiamo arrivarci preparati. Partite come questa possono solo farci crescere e darci fiducia nei nostri mezzi e nelle nostre possibilità».

