Il Napoli in volo: tressette per ADL Callejon e Fabián coppia a letto

«Viaggio lungo ma divertente. Infuocata la sfida a tressette in alta quota tra la coppia De Laurentiis Ancelotti e Vallefuoco De Matteis. Indovinate chi ha vinto?» Questo il simpatico messaggio scritto dall'account ufficiale del Napoli su Twitter. Nella foto i quattro protagonisti della sfida impegnati con le carte nel tempo libero in aereo verso Miami.









Il gruppo azzurro, in viaggio verso la Florida, ha dovuto occupare le ore libere e si è divertito sui social. Dries Mertens quello più attivo: il belga ha prima postato una foto su Instagram che lo ritrae comodo a letto mentre prova a ricaricare le energie, poi ha immortalato i due compagni Callejon e Fabián abbracciati a letto, in uno scatto tutto da ridere.







