Il nuovo Napoli si presenta a Dimaro. Ancelotti: «Scudetto? Ce la giochiamo»

di Gennaro Arpaia

Tutti aspettavano Aurelio De Laurentiis, ma il presidente napoletano è il grande assente della serata a Dimaro. Il Napoli abbraccia i suoi tifosi e riceve l’affetto di fine ritiro, in uno spettacolo che ha visto protagonista Decibel Bellini e la squadra sul palco completamente tinto d’azzurro. Reparto per reparto, con i nuovi volti che si tuffano nell’amore napoletano per la prima volta. Poi i grandi protagonisti Lorenzo Insigne e Marek Hamsik, i più acclamati della serata dal pubblico presente in Trentino.



Ma la grande ovazione è tutta per lui, Carlo Ancelotti. L’uomo venuto dall’Europa per portare ancora più in alto una squadra che ha cullato il sogno scudetto fino al rettilineo finale nella passata stagione. «Ringrazio questi meravigliosi tifosi e la passione che mostrano ogni giorno», ha detto il neo allenatore azzurro mentre la piazza di Dimaro intonava l’ormai noto coro «Sarò con te». «Adesso dovremo cantarla anche noi», ha scherzato Ancelotti, che poi il microfono in mano l’ha preso per davvero cantando a cappella una versione tutta personale de «I migliori anni della nostra vita» di Renato Zero.



L’applauso più forte, però, l’allenatore napoletano se l’è preso parlando ai tifosi presenti. «Ho scelto Napoli per tre cose: il progetto di questa società, la qualità dei giocatori presenti in rosa e l’amore della gente di questa città». Tanti elementi che fanno rima ancora con lo scudetto. «Abbiamo una squadra che può competere per la vittoria finale, ne sono certo. Uniamo sogno e passione, ce la possiamo fare», ha salutato Ancelotti.



Tanti applausi anche per Koulibaly, ballerino da rivedere sul palco, poi per il napoletano Insigne che insieme ad Hamsik e Verdi si è misurato al karaoke con «’O sudato nnammurato». Le cinquemila anime presenti in Piazza Madonna della Pace hanno apprezzato e acclamato il gruppo azzurro fino alla fine, ballando e cantando insieme con i calciatori nella speranza che quella che sta per venire possa essere una stagione vincente su ogni fronte.

