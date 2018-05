Il Parlamento si colora d'azzurro: fondato il primo Napoli club

Camera e Senato si tingono d'azzurro: nasce il Napoli Club in Parlamento. A fondarlo è il senatore Gaetano Quagliariello, leader di Idea ed ex ministro di Fi, da sempre tifoso partenopeo. Hanno aderito, per ora, una ventina di parlamentari, di tutti gli schieramenti politici. Anche se la parte del leone dovrebbe farla il M5S che all'interno della sua compagine parlamentare conta tanti sostenitori del team di mister Carlo Ancelotti, il quale avrà il delicato compito di gestire il post-Sarrì.

«Hanno aderito già una ventina tra deputati e senatori», assicura Quagliariello«. Ci sono anche grillini? «Certo, sono la maggioranza relativa...», scherza il senatore. Stasera, in un noto ristorante del centro storico di Roma, ci sarà la prima cena sociale, presenti alcuni dirigenti della Società Sportiva Calcio Napoli: tutti riuniti per brindare all'ingresso del «ciuccio» nel Palazzo.

