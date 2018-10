Hamsik il capitano guarda avanti: «Vogliamo fare sei punti in casa»

a metterci la faccia dopo il pareggio del Parco dei Principi anche il capitano Marek Hamsik. «Cavani e Verratti sono venuti nel nostro spogliatoio a salutarci. È bello affrontare queste partite importanti contro calciatori che conosci bene. Fa male perdere due punti nel finale di gara, ci sarebbe piaciuto vincere ma è comunque tutto aperto. Si gioca tutto al San Paolo e stasera abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela anche noi».



Lo slovacco ha analizzato il 2-2 in casa dei parigini. «Abbiamo dominato per quasi tutto il primo tempo. La ripresa ci ha presentato un PSG diverso, ci hano messo un po' in difficoltà, ma ci stava vista la loro qualità. Siamo riusciti a tenere botta e alla fine potevamo pure vincerla», ha detto a Sky Sport. «Errori sotto porta nel primo tempo? Forse più nella ripresa, il nuovo assetto dei parigini non ci ha permesso sempre di fare il meglio. Ci portiamo a casa un punto pesante perché arrivato da una gara in trasferta e ora vedremo al San Paolo cosa accadrà».



«Io in Cina? C'era la possibilità, ma è acqua passata. Oggi pensiamo a fare bene al Napoli. Siamo partiti bene in campionato, stiamo facendo bene in Champions. Con la Roma sarà tosta ma vogliamo tenere il passo della Juve», ha continuato. «I due punti persi a Belgrado ci mancano, non lo nascondiamo. Avessimo avuto più cattiveria, come mostrato con Liverpool e PSG, l'avremmo vinta. Peccato, ma mancano ancora tre partite, due saranno al San Paolo e casa nostra deve essere l'arma in più. Sappiamo la grande qualità che ha il Paris e dovremo stare attenti, ma vogliamo fare sei punti ora».

