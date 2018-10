Il rammarico dell'eroe Insigne: «Ci dovremo giocare tutto in casa»

Il gol che apre il match è suo, ancora una volta. Un avvio di stagione super per Insigne che si presenta alle telecamere col volto di chi avrebbe voluto portare via da Parigi i tre punti. «Siamo un po' rammaricati, dopo la prestazione di stasera siamo un po' tristi», ha ammesso il napoletano. «Ma guardiamo il lato positivo:non abbiamo perso e ci giocheremo tutto in casa nostra ora».



Daremo tutto al San Paolo. Siamo tranquilli, prepariamo ogni gara come se fosse una finale, Ancelotti ha tanta esperienza in queste partite e ce la trasmette tutta, insieme alla serenità», ha continuato a Sky Sport. «Spiace il pareggio, però stiamo crescendo ed è positivo. Ho fatto un gran movimento sul gol, ma è merito dei miei compagni che mi servono sempre nel modo migliore. Io sto bene, ho preso un colpo che non mi faceva respirare bene, ora pian piano sta andando via. Siamo fiduciosi per il passaggio agli ottavi: venire qui, fare questa partita e pareggiare solo nel finale vuol dire che siamo sulla strada giusta e possiamo toglierci tante soddisfazioni».

