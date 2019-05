Per Theo Hernandez, ora, spunta anche il prezzo: 30 milioni di euro per strapparlo al Real Madrid e portarlo a casa già quest'estate. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Diario As secondo cui i contatti tra le parti sarebbero aumentati negli ultimi giorni tanto da portare il club di Florentino Perez a stabilire anche un prezzo da cessione, viste le volontà del Napoli.



Per i media spagnoli potrebbe essere lotta a due su Hernandez: oltre al club azzurro, infatti, anche il Bayern Monaco sembra essere in cerca di un profilo come quello del terzino francese che quest'anno ha indossato la maglia della Real Sociedad e che anche Zidane lascerebbe partire a fine anno. L'agente Quilon, però, potrebbe essere un vantaggio per il Napoli visti i rapporti precedenti con Aurelio De Laurentiis per le procure di Callejon e Albiol gestiti negli ultimi anni.

