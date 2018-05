Il Real Madrid presenta la nuova maglia: Benzema tra i testimonial

Che possa essere un indizio di mercato o forse no. Di sicuro la notizia che arriva dal sito web del Real Madrid non può certo far ben sperare i tifosi del Napoli. Tra i testimonial della nuova maglia per la prossima stagione dei blancos, infatti, il primo della lista è Karim Benezema. L'attaccante francese, infatti, appare molto sorridente nella home page del sito del Real Madrid. Al suo fianco, poi, sfilano tante altre stelle della squadra di Zidane, ma non Cristiano Ronaldo. Chissà che questo non possa essere un indizio sulle strade che prenderanno gli attaccanti in vista del prossimo mercato.







Non una buona notizia per i tifosi del Napoli, perché il nome di Benzema è iniziato a circolare con grossa insistenza subito dopo l'accordo trovato con Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano, infatti, è molto legato al bomber francese con il quale ha anche vinto la "Decima" Champions nel 2014.

