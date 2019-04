Il regalo di Hamsik: la nuova maglia del Dalian per Diego Maradona Jr

Un regalo gradito per Diego Armando Maradona Jr, il figlio napoletano dell'ex Pibe de Oro che nelle ultime ore ha fatto sfoggio sui social dell'ultima maglia entrata nella sua collezione. È una nuova divisa colorata d'azzurro e con il numero 17 di Marek Hamsik, ma stavolta si tratta dei colori del Dalian, squadra cinese che ha accolto l'oramai ex capitano napoletano lo scorso febbraio in Oriente. Diego Jr ha condiviso con i fan il piacere per il regalo appena consegnato ringraziando Hamsik, che gli ha anche autografato la divisa, e l'amico che gli ha fatto da tramite per il gradito dono.







© RIPRODUZIONE RISERVATA