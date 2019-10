Il Salisburgo ci riprova: il toro austriaco «avvolge» gli azzurri

Ci avevano già provato un anno fa, quando il Toro firmato rosso Red Bull provava ad infornare come una pizza un simpatico pulcinella. Ci riprovano anche stavolta, con i personaggi invariati ma variando la scena: niente forno per le pizze, ma una spaghettata alla napoletana con un Pulcinella in trappola e spacciato.



Anche a tavola si gioca Salisburgo-Napoli con una vignetta molto simpatica fornita dal club austriaco che dà già il senso del match di domani sera. A fare da sfondo la Red Bull Arena, casa del Salisburgo per l'occasione in tutto esaurito, pronta ad accogliere in un clima infernale la squadra di Ancelotti che un anno fa riuscì a sorridere solo al fischio finale.





