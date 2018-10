Il saluto dei parigini ai napoletani «Benvenuti 'e frate nuoste»

C'è aria di grande notte di Champions al Parco dei Principi. Paris Saint Germain e Napoli danno spettacolo in campo, ma anche fuori non si scherza. Tra le due tifoserie grande rispetto ed una amicizia che affonda le radici nel tempo, cornice ideale per una grande match di stampo europeo.



«Benvenuti 'e frate nuoste napulitane» lo striscione che svetta in curva al Parco dei Principi. Un attestato di stima e una prova di grande amicizia tra le due fazioni avversarie. Già nei giorni scorsi gli ultras parigini si erano fatti notare per i saluti a distanza ai tifosi azzurri che sarebbero arrivati nella capitale francese per la partita.





