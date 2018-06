di Delia Paciello

Forse quando l’anno scorso Lorenzo Insigne aveva soffiato le candeline fra i suoi desideri c’era proprio quello di indossare la fascia di capitano della Nazionale: quale migliore soddisfazione per il piccoletto di Frattamaggione. Un sogno che diventa realtà proprio nel giorno del suo compleanno; e dopo aver portato a casa il primo pareggio dell’era Mancini è pronto ad esprimere un nuovo desiderio e a festeggiare in compagnia di amici e parenti.



Party spostato di qualche ora proprio in vista dell’amichevole con l’Olanda. Ma a Napoli i suoi cari erano già pronti ad aspettarlo per condividere il momento di gioia. La festa a Posillipo, in una sala con giardino privato: una lunga tavolata e poi tanta musica. Oltre alla sua famiglia e agli amici più stretti fra gli invitati il sui compagni di squadra – o forse ex - Luigi Sepe e Christian Maggio.



Ad animare la serata Andrea Sannino, che ha fatto scatenare il festeggiato e i suoi ospiti: canzoni napoletane e un Lorenzo inedito in veste di ballerino trascinato dalla sua Jenny. Non di certo un pomeriggio all’insegna della sobrietà, ma si sono visti grandi sorrisi: anche Valeria Maggio e Annalaura Sepe si sono divertite muovendosi a suon di musica e mentre Christian conosceva a memoria tutti i testi in napoletano . Ma lo show è stato sicuramente quello del numero 24 del Napoli, che non ha perso l’occasione di dar prova delle sue dote canore dopo quelle ben conosciute in campo.

