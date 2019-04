Il vecchio Napoli si ritrova a Londra: Rafael con Sarri e Jorginho

«Sono stati tre anni insieme, dove si è creato ammirazione ed una vera amicizia ... sempre bello stare con voi ! Grazie e che Dio vi benedica!» Questo il post social di Rafael Cabral, il portiere brasiliano del Napoli che ha vestito la maglia azzurra per un quinquennio prima di salutare la città e trasferirsi alla Sampdoria.



Rafael è volato a Londra, occasione giusta per ritrovare vecchi amici come Jorginho, Massimo Nenci e anche Maurizio Sarri, l'ultimo allenatore avuto in azzurro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA