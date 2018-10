Albiol si gode la notte col Liverpool «E il campionato non è chiuso»

Come il vino pregiato, così Albiol. Ad ogni nuova stagione, il difensore del Napoli sembra migliorare, salire di livello, diventare sempre più imprescindibile. Quella con Koulibaly è diventata ormai una coppia di fatto anche fuori dal campo e se nell’immaginario collettivo è il franco-senegalese il pezzo pregiato della difesa napoletana, in realtà è proprio il veterano spagnolo l’ago della bilancia. «Le gare di Champions sono diverse dal campionato. Giocare contro una grande come il Liverpool in un ambiente stupendo, vincendo anche in quel modo, è sempre bello», le parole dello spagnolo. «Se facciamo funzionare bene la testa in partita, siamo davvero forti. È stato così mercoledì, era difficile batterli, conoscevamo la loro qualità, ma abbiamo fatto benissimo. Dobbiamo ora trovare continuità per restare sempre ad alti livelli, ma sarà difficile per tutti quelli che verranno a giocare al San Paolo».



Il discorso europeo, quindi, assume nuovi orizzonti. «Sappiamo di avere la qualità giusta per passare agli ottavi. Affrontiamo squadre fortissime, ma noi siamo dello stesso livello, lo abbiamo dimostrato mercoledì sera», è convinto Albiol. «Conosciamo la qualità e l’esperienza di Carlo Ancelotti. Ci trasmette tranquillità, siamo tutti preparati e pronti per essere in campo ogni partita. Avere più moduli è un bene per noi, sarà complicato per gli avversari capire come giocheremo. Mercoledì sera abbiamo fatto abbastanza bene, sarà un’arma in più nel prosieguo della stagione. Nel calcio la concentrazione e l’attenzione sono fondamentali. Abbiamo fermato attaccanti importanti in Champions, ma qualsiasi attaccante può farti male se non sei con la testa nella partita. Tutta la squadra ha fatto bene contro il Liverpool, anche il PSG ha attaccanti fortissimi e dovremo essere ancora più attenti».



Dopo il Liverpool, però, si torna a pensare al campionato. «Contro la Juve abbiamo pagato qualche errore che non potevamo permetterci visto l’avversario. Loro sono stati più aggressivi, hanno pareggiato per errori nostri e dopo il vantaggio loro siamo tornati a giocare bene. Peccato non essere riusciti a pareggiare di nuovo, il finale in inferiorità numerica ci ha condannato al terzo gol», ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Col Sassuolo dobbiamo ripartire, sono una squadra forte e che ci mette sempre in difficoltà. Non possiamo pensare ad altro, le gare dopo la Champions sono sempre difficili. Il campionato non è finito, conosciamo la forza della Juventus ma è troppo presto per arrendersi. Dobbiamo lavorare tanto per essere con loro al vertice, quindi pensiamo partita per partita».



Da lunedì, però, spazio anche alle nazionali, con il centrale azzurro tornato anche tra le convocazioni spagnole. «Callejon è ormai da anni fondamentale per noi, fa tutto bene e sai sempre di poterti fidare di lui. Le statistiche che ha parlano chiaro, sono numeri incredibili. Negli ultimi anni abbiamo fatto un po’ di fatica con la nazionale spagnola, ma ora il livello è tornato altissimo con grandi giocatori. Stiamo ripartendo dopo anni di vittorie, quando ricevo la convocazione sono sempre felicissimo, lavoro al massimo a Napoli anche per quello. Fabián è un bravo ragazzo dentro e fuori dal campo, ha tanta qualità e Ancelotti l’ha capito. Si è adattato subito benissimo qui da noi, è facile integrarsi in questo gruppo, ed anche in campo sta facendo bene».

