Ancelotti e De Laurentiis jr «aprono» il centro medico del dottor De Nicola

Il vice presidente del Calcio Napoli Edoardo De Laurentiis, l'allenatore Carlo Ancelotti, l'Head of Operation, Sales & Marketing Alessandro Formisano e il Direttore Area Comunicazione Nicola Lombardo hanno presenziato ad Amorosi alla cerimonia di inaugurazione del Centro Medico «ONE», diretto dal professor Alfonso De Nicola, responsabile staff sanitario del Calcio Napoli. «Il nuovo centro - è stato ribadito durante la presentazione - rappresenta l'eccellenza medica nel settore della terapia fisica al servizio del paziente: riabilitazione sportiva, ortopedica, neurologiche visite per l'idoneità medico sportiva». Soddisfazione per la realizzazione del centro medico è stata espressa dal vice presidente De Laurentiis il quale ha sottolineato «l'impegno del dottor De Nicola nel coronare un suo sogno». «De Nicola - ha poi aggiunto Lombardo - è stato un'eccellenza sin da giovanissimo, ha risolto problemi di pubalgia nel Milan di Sacchi quando nessuno sapeva curare la pubalgia». A tagliare il nastro è stato il vescovo di Cerreto Sannita, monsignor Domenico Battaglia, insieme al sindaco Giuseppe Di Cerbo.



