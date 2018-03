Improta: Sarri volgare, non sessista ​«Ho accettato le sue scuse sincere»

di Francesco De Luca

Titti Improta, giornalista della storica emittente napoletana Canale 21, è professionista da nove anni. Vive da sempre nel mondo del calcio: suo padre Gianni, soprannominato il Baronetto di Posillipo, è stato centrocampista del Napoli (174 partite e 22 gol), lavorando successivamente come dirigente e allenatore.



Sorpresa per il «vaffa» di Sarri al Meazza?

«Amareggiata. Non ho replicato e sono andata avanti nell’intervista perché mi interessava conoscere il parere dell’allenatore sulla lotta scudetto, quello che ha poi dato. Finita la conferenza, Sarri si è avvicinato a me con tono scherzoso e mi ha chiesto se fossi permalosa. E io, davanti al dirigente Lombardo, gli ho detto che non sono permalosa ma non poteva assolutamente permettersi una risposta come quella. Lombardo si è scusato, ha ammesso l’errore e anche Sarri lo ha fatto, mostrando imbarazzo e abbracciandomi con affetto. Ho accettato le sue scuse perché sono state sincere: non credo avesse intenzione di offendere, è stata una dichiarazione fatta con leggerezza. La vicenda, per me, si era chiusa domenica sera: non pensavo si sollevasse un polverone».

