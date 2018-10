In casa Napoli lavoro specifico sulla prevenzione degli infortuni

Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno. La squadra azzurra ha svolto inmattinata la prima fase in palestra con esercizi per la prevenzione infortuni. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e successivamente esercitazioni al tiro. Chiusura con serie di sfide col pallone 1 contro 1 e 2 contro 2. Prosegue il lavoro in gruppo di Ghoulam e Younes che sono sempre più vicini al rientro, anche Meret ha lavorato con gli altri (FOTO SSC NAPOLI). Koulibaly è rientrato dal Senegal per un leggero affaticamento muscolare.





