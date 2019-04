In Francia: occhio, Napoli l'Arsenal pronto a soffiare Bennacer

La sconfitta sul campo dell'Emirates, una qualificazione messa a rischio con un'impresa da tentare al San Paolo e ora anche la sfida sul mercato. Napoli-Arsenal sembra partita totale, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, che non si fermerà il prossimo giovedì ma potrebbe proseguire anche in estate. A riportarlo in Francia è il quotidiano Le10Sport, convinto che gli azzurri si ritroveranno i Gunners anche sulla strada del calciomercato.



Oggetto del desiderio dei londinesi, infatti, potrebbe essere Ismaël Bennacer, talentino francese naturalizzato algerino che si è formato proprio nelle giovanili dell'Arsenal. Secondo quanto riportato in Francia, i Gunners avrebbero conservato una clausola per riportarlo in Premier League pareggiando le offerte delle concorrenti. Sul calciatore dell'Empoli ci sono il Napoli, che ha già parlato con la dirigenza toscana del calciatore lo scorso gennaio, e il Lione.

