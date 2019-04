In Francia sicuri: «Il Napoli sfiderà le milanesi per arrivare a Thauvin»

26 anni da poco compiuti e un titolo di campione del Mondo conquistato qualche mese fa in Russia. Florian Thauvin è uno dei nomi caldi del calcio francese, un sicuro talento che non sempre sembra aver mantenuto le promesse fatte. La qualità non gli manca, ma il carattere spesso problematico gli ha impedito fin qui l'approdo in qualche top club d'Europa.



Al Marsiglia sembrava aver trovato la sua dimensione, ma ora che i rapporti con la dirigenza sono incrinati torna a fare capolino il mercato. E, secondo quanto riportato da L'Equipe, anche il Napoli di Ancelotti potrebbe mettersi in fila per lui. Il calciatore è in uscita la prossima estate, il prezzo si aggirerebbe sui 40 milioni di euro e interessate ci sono anche Inter e Milan per sostituire Perisic e Suso.



Calciatore di quantità e qualità, Thauvin può giocare da trequartista o da esterno nella posizione che oggi è di José Callejon. Fa della velocità e dei dribbling l'arma migliore, ma non disdegna il gol: fin qui in Ligue 1 sono 13 le marcature, 15 complessive se si guarda anche all'Europa League.

